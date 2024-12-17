Число МСП в Подмосковье выросло почти на 21 тыс в 2024 году

За год число субъектов малого и среднего предпринимательства в Подмосковье выросло почти на 21 тыс., сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«По итогам 11 месяцев этого года число предпринимателей и компаний в подмосковном секторе МСП превысило 457 тыс., более 323 тыс. из которых — индивидуальные предприниматели. Таким образом, за год реестр МСП у нас в регионе пополнился на 21 тыс. субъектов», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред также напомнила, что доля МСП в экономике региона составляет порядка 30%.

В целях поддержки бизнеса в Подмосковье работает широкий перечень мер поддержки в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Так, можно получить субсидии на покупку и лизинг оборудования размером до 5 млн рублей, компенсировать до 50% затрат при выходе на маркетплейсы и возместить до 2 млн рублей затрат при развитии бизнеса по франшизе. Для соцпредпринимателей в регионе работает субсидия, позволяющая возместить до 85% затрат на развитие социального бизнеса.

Узнать о мерах поддержки можно на инвестиционном портале Московской области, созданном в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям обратил внимание на важность сопровождения проектов малого бизнеса.

«Считаем важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса. Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.