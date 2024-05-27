Число МСП в Подмосковье в среднем растет на 25 тыс в год

В Подмосковье стабильно растет количество предпринимателей, область находится на втором месте среди регионов России по числу предприятий сектора МСП. Сегодня в Московской области их число составляет свыше 456 тысяч, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«Предпринимательство в Московской области постоянно развивается, о чем также свидетельствует увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Так, по итогам 2022 года этот показатель увеличился на 22 тысячи, а по результатам 2023 года — более чем на 28 тысяч. При этом только за четыре месяца этого года в Московской области уже зарегистрировано почти 17 тысяч компаний малого и среднего бизнеса», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, наибольший рост зафиксирован в таких сферах, как оптовая и розничная торговля, перевозки, строительство и ремонт.

Зампред также напомнила, что в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательства» в регионе создан центр «Мой бизнес» Московской области, предоставляющий бизнесу различную поддержку. Так, подмосковные производители могут вступить в реестр областных брендов «100% Подмосковья».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.