Число МСП в Подмосковье увеличилось на 5%

10 июля состоялось ежегодное обновление единого реестра субъектов МСП России. В Подмосковье рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства оказался выше среднего по стране и превысил 5%. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«По состоянию на 10 июля в реестре субъектов МСП Московской области находится более 426,6 тыс. предприятий. По сравнению с отчетными данными за 10 июля 2023 года количество МСП в регионе выросло на 5,07%, то есть увеличилось на 20 600. Таким образом, Подмосковье остается одним из регионов-лидеров по развитию сектора МСП, который формирует около трети подмосковной экономики», — отметила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред также сообщила, что в отчетном периоде в Московской области количество субъектов МСП, ведущих деятельность в статуте юридического лица, выросло на 0,52% до 128 898 предприятий. Количество индивидуальных предпринимателей в области за этот же период увеличилось на 7,18% — до 297 723.

В рамках ежегодного обновления единого реестра исключается информация о компаниях, которые перестали соответствовать критериям субъектов МСП или не предоставили необходимую отчетную документацию.

Малый и средний бизнес в Подмосковье развивается, в том числе, за счет активной государственной поддержки этого сектора в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Помимо мер господдержки субъекты МСП в рамках нацпроекта пользуются услугами цента «Мой бизнес» Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.