«Честный знак»: самая дорогая шуба в России была куплена за 34 млн рублей

Аналитики системы маркировки «Честный знак» рассказали, что в 2024 году самая дорогая шуба, приобретенная на территории России, обошлась ее владельцу в 34 млн рублей. Изделие выполнено из соболя, сообщает газета «Известия» .

Самое дорогое изделие из меха норки продали за 18 млн рублей, из овчины — за 4 млн рублей, из нутрии — почти за 2 млн рублей, из енота — за 1,4 млн рублей, из кролика или зайца — за 1,5 млн рублей, а из песца или лисицы — за 1,7 млн рублей.

Как заявили в центре развития перспективных технологий, в среднем меховое изделие обходилось гражданам РФ в 82,4 тыс. рублей. В сравнении с 2023 годом спрос на шубы из кролика или зайца вырос на 29%, из песца или лисицы — на 21%, из енота — на 15%.

При этом сами продажи меховых изделий за минувший год просели на 7%. Однако в денежном выражении отмечается рост на 7% — такой продукции было реализовано на 33 млрд рублей.