Chery Tiggo 7 Pro может украсить стенд Петербурга на ПМЭФ-2024

сегодня в 16:29

Петербург готовит стенд для ПМЭФ-2024 за 104 млн рублей

Северная столица активно готовится к проведению Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет с 5 по 8 июня. Как стало известно, на создание стенда для экспозиции Санкт-Петербурга площадью 1697 кв. м Смольный выделил почти 104 млн рублей, сообщает «MK в Санкт-Петербурге» .

В центре стенда будет размещен автомобиль неизвестной марки. Предположительно, им может стать Chery Tiggo 7 Pro синего цвета.

В городской администрации сообщили, что стенд сможет одновременно принять до 500 человек. Он будет представлять собой образ Петербурга будущего — города инноваций и научных разработок с великим культурным и историческим наследием.

В рамках ПМЭФ-2024 участники и гости форума обсудят развитие таких перспективных направлений, как искусственный интеллект, портовая инфраструктура, медицинский туризм, решение кадрового дефицита в экономике и креативные индустрии.

Посетителям экспозиции представят макеты нескольких крупных проектов развития Санкт-Петербурга, среди них — «Остров фортов», туристический кластер «Горская» и «Технологическая долина и город-спутник Южный».