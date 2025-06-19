Черную икру на стенде Вологодчины на ПМЭФ съели за 5 минут
Вологодская область угощает гостей ПМЭФ-2025 черной икрой
Фото - © Сергей Елизарьев / Фотобанк Лори
Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2025 на стенде Вологодской области гостей угощали бутербродами с маслом и черной икрой, сообщает «Бриф24».
Угощение было выставлено около 11 утра, но все бутерброды исчезли со стенда практически мгновенно. По словам корреспондента, их «смели буквально за 5 минут».
Представители стенда заверили, что тарелки с деликатесными тостами появятся вновь.
«Это секретная информация», — заявили журналистам, отвечая на вопрос о времени подачи икры.
Петербургский международный экономический форум — главное событие в мире экономики и бизнеса. Мероприятие проходит с 1997 года. В этом году его проводят с 18 по 21 июня.