«Черноморэнерго» в Абхазии попросит Грузию увеличить поставки энергии

Энергетическая компания «Черноморэнерго» по поручению и. о. премьер-министра Абхазии Валерия Бганба проведет переговоры с Грузией, цель которых будет увеличение поставок электроэнергии, сообщает «Интерфакс» .

«Черноморэнерго» предстоит договориться с грузинской стороной о том, чтобы она увеличила поставки энергии в Абхазию зимой, а взамен на это Сухум увеличит поставки электроэнергии в Грузию в весенний и летний периоды, когда выработка ИнгурГЭС существенно увеличится. Абхазия утверждает, что сможет вернуть Грузии электроэнергию в том же объеме, в котором получит.

«Днем электричество получают от ИнгурГЭС все города и районы Абхазии, ночью от станции питаются только восточные районы, а в западную часть страны поступает российский коммерческий переток», — рассказал гендиректор «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия.

Ранее сообщалось, что Абхазия просила Россию в 2025 году поставлять ей электроэнергию бесплатно. По словам и. о. министра энергетики и транспорта республики Джансуха Нанбы, просьбы Сухума остались неуслышанными.