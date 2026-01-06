Черничук: ЗАЭС сможет обеспечивать энергией в том числе Кавказ в России

После возобновления производства электроэнергии Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) сможет снабжать энергией не только Донецкий бассейн и Новороссию, но и Крымский полуостров, а также регионы Кавказа. Об этом заявил руководитель атомной станции Юрий Черничук, пишет ТАСС .

В 2025 году глава «Росатома» Алексей Лихачев проинформировал о разработке детального плана поэтапного запуска ЗАЭС. Однако реализация данного плана станет возможной лишь при условии устранения военных рисков со стороны украинской армии.

«Все шесть блоков теоретически должны обеспечить потребление новых регионов и Крыма. Хватит в том числе и на другие энергодефицитные регионы. Например, Кавказ», — сказал собеседник агентства.

Запорожская АЭС — это российский ядерный объект, расположенный в городе Энергодар, на берегу Каховского водохранилища. Являясь самой большой атомной электростанцией на территории Европы, ЗАЭС состоит из шести энергоблоков общей мощностью 6 ГВт.

На данный момент все блоки находятся в состоянии «холодного останова» и не производят электроэнергию. С 2022 года украинские вооруженные силы осуществляют артиллерийские обстрелы жилых районов Энергодара и территории станции, а также используют атаки дронами. С сентября 2022 года на станции постоянно присутствует группа экспертов МАГАТЭ, состав которой регулярно обновляется посредством ротации.

