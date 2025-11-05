Черкизовский мясоперерабатывающий завод готовится к модернизации

В Москве Черкизовский мясоперерабатывающий завод готовится к масштабной модернизации. Дополнительные средства, полученные благодаря поддержке от города и присвоению статуса промышленного комплекса, о котором сообщал мэр Сергей Собянин, будут направлены на обновление мощностей и укрепление лидерских позиций.

Правительство Москвы предоставило Черкизовскому мясоперерабатывающему заводу статус промышленного комплекса, что открывает предприятию доступ к налоговым льготам.

Завод, являясь одним из крупнейших пищевых производств столицы, выпускает более 100 тыс. тонн продукции ежегодно. Продукция поставляется в 40 регионов России, однако основной объем уходит на московский рынок.

«Мы благодарим Правительство Москвы за поддержку нашего предприятия, которое является одним из старейших и крупнейших не только в столице, но и в России в целом. Статус промышленного комплекса — почетный знак отличия для ЧМПЗ, а также важный инструмент для дальнейшего развития нашего производства. Статус дает нам реальные экономические преимущества, включая налоговые льготы», — отметили в пресс-службе Группы «Черкизово».

Благодаря налоговым преференциям предприятие сможет не только сэкономить, но и ускорить реализацию инвестиционных программ, включая обновление существующих и запуск новых производственных линий для укрепления позиций на рынке.

Ранее в департаменте инвестиционной и промышленной политики города Москвы рассказали, что промышленное производство в Москве выросло на 4,2% за три квартала текущего года.