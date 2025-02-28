Через «Госуслуги» или в МФЦ: куда подать заявление на накопительную пенсию?
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Депутат Госдумы Сергей Гаврилов заявил, что подать заявление на накопительную пенсию в 2025 году можно разными способами: через портал «Госуслуги», в МФЦ, в офисе Социального фонда России или Негосударственного пенсионного фонда, сообщает RT.
«Ошибки в начислениях или отказы также возможны из-за технических сбоев. Например, если при выдаче СНИЛС были дублированы лицевые счета», — отметил Гаврилов.
По его словам, в таком случае лучше всего подать заявление с правильными данными: тогда фонд сможет пересчитать выплаты.
Обычно заявление рассматривают до 10 рабочих дней, а сам ожидаемый период выплат накоплений — 270 месяцев, то есть более 22 лет.
Если сумма накоплений — 500 тысяч рублей, то в месяц человек с них будет получать около 2000 рублей в качестве дополнения к основной пенсии.