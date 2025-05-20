Черешня в России резко подорожала: когда ждать снижения цен

сегодня в 17:19

Резкий рост цен на черешню в российских магазинах связан с климатическими аномалиями и сезонными факторами, заявил управляющий партнер Agro and Food Communications Александр Панченко, его слова приводит Life.ru .

Холодная весна негативно сказалась на урожае — часть цветков погибла из-за нестабильных температур.

Сейчас в продажу поступает преимущественно ранняя черешня, которая всегда стоит дороже.

«Как и с клубникой, цены снизятся, когда начнётся массовый сбор — ближе к концу июня», — отмечает эксперт. Основной урожай ожидается от крупных производителей из Крыма и Абхазии.

Панченко подчеркивает, что текущие высокие цены — временное явление. Потребителям стоит ожидать постепенного снижения стоимости по мере увеличения объёмов поставок на рынок.

Аналитики прогнозируют стабилизацию цен к середине лета, если погодные условия не внесут новых корректив. Пока же россиянам приходится платить «премиум» за раннюю черешню, что соответствует общемировой практике ценообразования на первую сезонную продукцию.