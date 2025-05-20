Черешня в России резко подорожала: когда ждать снижения цен
Резкий рост цен на черешню в российских магазинах связан с климатическими аномалиями и сезонными факторами, заявил управляющий партнер Agro and Food Communications Александр Панченко, его слова приводит Life.ru.
Холодная весна негативно сказалась на урожае — часть цветков погибла из-за нестабильных температур.
Сейчас в продажу поступает преимущественно ранняя черешня, которая всегда стоит дороже.
«Как и с клубникой, цены снизятся, когда начнётся массовый сбор — ближе к концу июня», — отмечает эксперт. Основной урожай ожидается от крупных производителей из Крыма и Абхазии.
Панченко подчеркивает, что текущие высокие цены — временное явление. Потребителям стоит ожидать постепенного снижения стоимости по мере увеличения объёмов поставок на рынок.
Аналитики прогнозируют стабилизацию цен к середине лета, если погодные условия не внесут новых корректив. Пока же россиянам приходится платить «премиум» за раннюю черешню, что соответствует общемировой практике ценообразования на первую сезонную продукцию.