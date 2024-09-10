«Чек индекс»: в РФ мультиварки и микроволновки подорожали на 14% и 11% за год

Россияне стали чаще покупать мелкую бытовую технику в онлайн-магазинах. При этом за последний год мультиварки и микроволновки подорожали, говорится в исследовании портала « Чек Индекс », анализирующем данные ОФД с более 1,1 млн онлайн-касс в РФ и специалистов-партнеров.

В исследовании сравниваются цены на товары за период январь-июль в 2024 и 2023 годах. Так, средний чек на мультиварки за 12 месяцев вырос на 14% и составил 8,1 тыс. рублей. Товары этой категории стали на 17% чаще покупать онлайн.

Микроволновки в 2024 году подорожали на 11% по сравнению с 2023-м. Средний чек на такое устройство составил 7,9 тыс. За последние 12 месяцев товар этой категории начали покупать в Сети на 22% чаще.

Ранее бытовая техника подорожала на 10% из-за ослабления рубля. Стоимость цен наблюдается из-за роста цены на исходные материалы.