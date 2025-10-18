Чехия нарастила поставки пива в Россию до годового максимума

Чехия в августе нарастила поставки пива в РФ до предельных с начала 2025 года значений — 2,2 млн евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Компании из РФ увеличили закупки пива из Чехии за август на 10%. Значение оказалось наибольшим с начала 2025 года, когда выросли пошлины на импорт такого алкоголя из недружественных государств с 0,1 до 1 евро за литр.

Чехия уже третий месяц остается главным поставщиком пива из ЕС в РФ. ФРГ находится на втором месте, она уменьшила экспорт практически в 2 раза — до 916,4 тыс. евро против 1,7 млн в июле.

На 3% уменьшились продажи пива из Польши (до 583,3 тыс. евро). Импорт из Литвы вырос в 1,6 раза — до 846,6 тыс. евро.

Суммарно государства Евросоюза в августе продали в РФ пива на 8,2 млн евро. В июле объем был меньше — 7,5 млн.

