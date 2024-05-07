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Частные инвесторы вложили в ценные бумаги на Мосбирже рекордные 94,7 млрд рублей

В апреле 2024 года суммарный объем вложений частных инвесторов на фондовом рынке Московской биржи достиг рекордных 94,7 млрд рублей, сообщается на сайте торговой площадки.

В облигации они вложили 83,8 млрд рублей, а в биржевые фонды — 15,8 млрд рублей. Нетто-отток в сегменте акций составил 4,9 млрд рублей.

Число физлиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам апреля 2024 года превысило 31,5 млн человек, ими открыто 55,9 млн счетов. Сделки на Мосбирже в апреле заключили почти 4 млн частных инвесторов.

Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 76,6%, в объеме торгов облигациями — 31,4%, на спот-рынке валюты — 12,2%, на срочном рынке — 64,8%.

Самыми популярными ценными бумагами в апреле стали акции Сбербанка (30,1% и 7% соответственно), акции ЛУКОЙЛа (14,5%), Газпрома (13,5%), Яндекса (8,8%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (6,2%), акции Роснефти (5,9%), Норникеля (5,2%), Северстали (4,5%) и Магнита (4,3%).