Carlsberg избавляется от своей доли в «Балтике»

сегодня в 13:52

Carlsberg Group объявила о продаже акций в российской «Балтике»

Датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group объявила, что продает свои доли в российской «Пивоваренной компании „Балтика“». Все пакеты акций «Балтики» перейдут в Carlsberg Azerbaijan и Carlsberg Kazakhstan Carlsberg Group, сообщается на официальном сайте Carlsberg Group.

До завершения сделки ее одобрили власти России и Дании, говорится в заявлении.

Сделку хотят закрыть в течение ближайших дней. Carlsberg Group получит определенную сумму денег и пакеты акций «Балтики» в компаниях Carlsberg Azerbaijan и Carlsberg Kazakhstan.

«Сегодняшним объявлением мы урегулируем многочисленные судебные иски и вопросы прав интеллектуальной собственности, связанные с пивоваренной компанией „Балтика“», — сказал гендиректор Carlsberg Group Якоб Ааруп-Андерсен.

Сделка представляет собой выкуп менеджментом. Новым контролирующим акционером «Балтики» будет компания, поровну принадлежащая «двум давним сотрудникам» этой пивоваренной компании, которые сейчас занимают в ней высокопоставленные посты.

Утверждается, что со 2 декабря «Балтика» вышла из временного управления властей России. Внешнее управление, которое устанавливало российское правительство в 2023 году, также должно покинуть свои посты.