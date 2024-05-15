Бывший топ-менеджер «Русагро» станет новым главой «Магнита»

Фактической позиции СЕО в торговой сети «Магнит» не было с 2019 года, но теперь, когда она появилась, соответствующий пост займет бывший топ-менеджер «Русагро» и McKinsey Евгений Случевский, пишет РБК .

Информация о кадровых перестановках в «Магните» попала к журналистам от двух осведомленных источниках. Один из спикеров сообщил, что совсем скоро компания официально объявит о назначении Случевского на руководящий пост.

Евгений Случевский начал работать в «Магните» с 2022 года на должности директора по сельскохозяйственному и промышленному комплексу и теперь идет на повышение. Бывший начальник Случевского в компании «Русагро» прокомментировал новость о назначении.

«Я принимал его на работу и считаю, что он талантливый и перспективный руководитель», — заявил Максим Басов, высказывая мнение о новой должности Случевского.

Торговая сеть «Магнит» в Подмосковье сотрудничает почти с 200 поставщиками различной продукции. Компания активно развивает работу с уже имеющимися партнерами и создает условия для привлечения новых.