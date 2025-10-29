Бывший Decathlon может обанкротиться в России

В РФ операционная компания сети Desport (бывший Decathlon) может быть признана банкротом, к ней подано исков на общую сумму около 850 млн рублей, сообщает «Коммерсант» .

Заявление о признании АО «Октоблу», основного юрлица сети Desport, банкротом в Арбитражный суд столицы подал один из контрагентов — ООО «Спорт импекс». Данный случай может стать первым на рынке РФ банкротством крупного ритейлера, пережившего ребрендинг после того, как ушел западный владелец.

По информации СПАРК, в прошлом году выручка АО «Октоблу» была около 5 млрд рублей, она выросла почти в 6 раз год к году. Убыток — почти 3 млрд рублей после прибыли в 2,6 млрд рублей в 2023 году. Сеть в стране после смены собственника уменьшилась. На момент продажи в нее было включено 35 спортмагазинов, на сегодняшний день — 22 и еще один готовится к открытию.

Как следует из картотеки дел, на Desport подано 123 иска на общую сумму 847,6 млн рублей.

По мнению арбитражного управляющего Татьяны Пугачевой, за год иски выросли в десятки раз. Если банкротство Desport запустят, то, учитывая количество ее кредиторов и сумму задолженностей, процедура может растянуться лет на 5.

