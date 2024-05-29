Бытовая техника Bosch для украинского рынка теперь продается в России

На российских маркетплейсах Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет» начали продавать бытовую технику Bosch, которая предназначалась для рынка Украины, сообщает «Коммерсант ».

По словам гендиректора Kuppersberg Дмитрия Шашкина, удалось убедиться, что эта техника действительно предназначалась именно для украинского рынка.

«Мы сами заказали посудомоечную машину Bosch SMV24AX00K через отечественный маркетплейс. Техника приехала в украинских наклейках», — уточнил он.

Поставки такой техники в Россию носят массовый характер. Это связано с тем, что некоторые иностранные бренды посоветовали турецким, польским и прибалтийским фабрикам продолжать поставки для сохранения позиций на рынке РФ.

Модель SMV24AX00K нашли в магазинах и на порталах «М.Видео», «Ситилинк», «Яндекс Маркет», Holodilnik.ru и прочих. На технике есть штампы и наклейки с местом доставки — город Киев, вся инструкция переведена на украинский язык.