«Будут покупать всегда»: эксперт прокомментировал ожидаемое подорожание пива

Эксперт Дробиз: дешевле алкогольного напитка, чем пиво, нет, не было и не будет

Две из трех ведущих пивоваренных компаний в России заявили, что с 1 сентября их напитки станут дороже. Руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя ЦИФРРА Вадим Дробиз ответил, как это скажется на спросе на хмельной напиток, сообщает 360.ru .

Эксперт подчеркнул, что увеличение цен обусловлено общей инфляцией в стране. Увеличиваются расходы на все составляющие пивоварения, включая производство, водоснабжение предприятий, заработные платы сотрудников и множество других факторов.

Дробиз не исключил возможность того, что торговые сети могут сдержать повышение цен, частично взяв на себя расходы. Он также подчеркнул, что увеличение на 10% может восприниматься неприятно, однако в абсолютных значениях это может остаться незамеченным для покупателя. К примеру, если бутылка пива стоила 60 рублей, то ее цена вырастет всего до 66 рублей.

Эксперт также убежден, что пиво будут покупать всегда и по любой цене.

«Дешевле алкогольного напитка, чем пиво, нет, не было и не будет в России», — заключил Дробиз.