Будапешт может снизить зависимость от импорта нефти

Скважина «Галгахевиз-4», пробуренная на глубине 2,4 тысячи метров, будет ежедневно давать около 1 тысячи баррелей сырой нефти, что составит примерно 0,5% от общего объема добычи углеводородов MOL. Добыча будет распределена между компаниями в пропорции 51% к 49%, а переработкой займется Дунайский нефтеперерабатывающий завод в Сазхаломбатте.

Управляющий директор MOL Дьердь Бача подчеркнул, что месторождение внесет «значительный вклад» в энергетическую безопасность Венгрии, позволив снизить зависимость страны от импорта.

«Неопределенность, связанная с маршрутами поставок, также подтверждает, что чем больше трубопроводов в регионе, тем выше уверенность в том, что энергии всегда будет достаточно», — добавил он.

Ранее, 9 сентября, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении страны покупать природный газ на «западном направлении», отметив, что «чем больше маршрутов, тем в большей безопасности мы будем». При этом Венгрия продолжает получать российский газ через «Турецкий поток» — в начале сентября министр сообщил о поставках свыше 5 млрд куб. м газа по маршруту через Сербию.

С декабря 2023 года ЕС ввел эмбарго на морские поставки российской нефти и нефтепродуктов, однако для Венгрии, Словакии и Чехии были сделаны исключения из-за отсутствия альтернативных источников снабжения.