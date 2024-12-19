Брынцалов: Путин подчеркнул, что экономика России развивается благодаря укреплению суверенитета

19 декабря прошла прямая линия с Владимиром Путиным, совмещенная с пресс-конференцией в формате «Итоги года с Владимиром Путиным». В ходе прямой линии поднимался и ряд вопросов, связанных с развитием экономики страны, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В частности, Владимир Путин подчеркнул, что экономика России демонстрирует уверенный рост. В условиях беспрецедентного санкционного давления только за последние два года рост составил около 8%. Это больше, чем в США и ведущих европейских странах.

В свою очередь секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил, что вместе со всей страной развивается и Подмосковье.

«Безработица находится на рекордно низком уровне. Мы видим, что санкционный бумеранг, запущенный в нашу сторону, в первую очередь бьет по недоброжелателям. Россия стала только сильнее. Усилия жителей, бизнеса и власти отражаются в росте регионального бюджета. Второй год подряд он уверенно держится на уровне свыше 1 трлн рублей и продолжает увеличиваться. Бизнес активно выбирает наш регион для реализации новых проектов, в том числе в сфере импортозамещения. Мы сосредоточены на развитии промышленного потенциала и укреплении технологического суверенитета. О важности этой задачи сегодня Президент также сказал», - рассказал секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Кроме того, во время прямой линии, Владимир Путин поручил регионам постоянно держать в фокусе внимания вопрос повышения рождаемости, активнее помогать семьям с детьми. Год семьи подходит к концу, но мы обязательно продолжим выстраивать комплекс всесторонних мер поддержки для семей Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.