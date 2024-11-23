Британский банк HSBC прекратил обработку платежей из России и Белоруссии

Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc объявила, что больше не будет обрабатывать платежи из России или Белоруссии, пишет РИА Новости .

«HSBC UK больше не будет обрабатывать платежи из России или Белоруссии. Это означает, что платежи могут быть отклонены, а средства возвращены». — сказано на сайтах финансовой организации в Великобритании и Гонконге.

В банке предложили искать обходные пути для финансовых операций с Москвой и Минском.

Причины такого решения в HSBC не пояснили.