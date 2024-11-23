Британский банк HSBC прекратил обработку платежей из России и Белоруссии
Крупнейший банк Великобритании прекратил работу с Россией и Белоруссией
Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc объявила, что больше не будет обрабатывать платежи из России или Белоруссии, пишет РИА Новости.
«HSBC UK больше не будет обрабатывать платежи из России или Белоруссии. Это означает, что платежи могут быть отклонены, а средства возвращены». — сказано на сайтах финансовой организации в Великобритании и Гонконге.
В банке предложили искать обходные пути для финансовых операций с Москвой и Минском.
Причины такого решения в HSBC не пояснили.