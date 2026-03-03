Британия и ЕС разорятся на дорогих нефти, газе из-за войны Израиля с Ираном

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE превысила отметку 85 долларов за баррель в первый раз с 19 июля 2024 года. Стоимость газа на бирже в ЕС превышала отметку 750 долларов впервые с января 2023-го, сообщает ТАСС .

Цена Brent выросла на 9,49%. Стоимость составила 85,12 долларов за баррель. Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2026 года стоит около 76 долларов за баррель.

Цена апрельского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах увеличивалась до 785 долларов за одну тыс. кубометров или 65,5 долларов за МВт*ч. Цена с начала дня росла до 45%. Потом стоимость упала до почти 700 долларов.

На фоне начавшегося 28 февраля конфликта между США, Израилем и Ираном, советник командующего КСИР генерал-майор Эбрахим Джабари обещал «сжечь» все танкеры, которые попробуют пройти через Ормузский пролив. Однако Центральное командование ВС США (CENTCOM) уверяет, что он все еще открыт для гражданского судоходства.

