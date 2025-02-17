Bridgestone планирует обратный выкуп акций на 2 млрд долларов

сегодня в 14:38

Японский изготовитель шин для авто Bridgestone Corp. собирается осуществить обратный выкуп акций. Сумма сделки составит до 300 млрд иен (двух млрд долларов), сообщает « Интерфакс » со ссылкой на пресс-службу компании.

Bridgestone Corp. будет выкупать акции с 20 февраля по 23 декабря 2025 года. Суммарно компания собирается приобрести 11% своих ценных бумаг.

Чистая прибыль фирмы в 2024 году уменьшилась на 12,8% до 285 млрд иен (1,9 млрд долларов). Выручка выросла на 2,7% до 4,43 трлн иен (29,2 млрд долларов).

Компания Bridgestone Corp. — одна из самых крупных в мире в сфере изготовления шин. Она присутствует в более 150 государствах мира. Суммарно в фирме трудоустроены 130 тыс. человек.

20 декабря 2023 года группа S8 Capital купила активы Bridgestone в РФ. Компания приобрела завод и дистрибутора шин на российском рынке.