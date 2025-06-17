Брент превысил 76 долларов после переброски ВВС США на Ближний Восток

Цены на нефть марки Brent продемонстрировали резкий рост на фоне новой эскалации напряженности между Ираном и Израилем, сообщает РБК .

В ходе торгов на лондонской бирже ICE Futures августовские фьючерсы в пиковый момент (21:26 мск) подорожали на 4,62%, достигнув 76,62 долларов за баррель. К 21:34 мск котировки немного скорректировались до 76,56 долларов при сохранении роста на 4,54%.

Основным драйвером роста стало сообщение Reuters о переброске США дополнительных истребителей в регион и продление сроков дислокации американской авиации на Ближнем Востоке. Также сыграло опасение дальнейшей эскалации после недавнего обмена ударами между Тегераном и Тель-Авивом.

Аналитики отмечают, что рынок крайне чувствителен к любым новостям из региона, который остается ключевым для глобальных поставок нефти. Текущий скачок цен может оказаться не последним, если конфликт продолжит развиваться по негативному сценарию.