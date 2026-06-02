Бренды Подмосковья подадут заявки на конкурс «Знай наших» до 15 июня

Прием заявок на конкурс растущих российских брендов «Знай наших» продлен до 15 июня. К участию приглашаются представители малого и среднего бизнеса Подмосковья, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Конкурс организуют Агентство стратегических инициатив и фонд Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ. В этом сезоне предусмотрено более 30 номинаций по пяти направлениям: продукты питания, товары для здоровья и спорта, креативные индустрии, потребительские бренды и технологии.

Отдельный трек посвящен технологическим компаниям — от проектов в сфере искусственного интеллекта и кибербезопасности до беспилотных систем, промышленного производства и энергетики будущего. Подать заявку можно на сайте знайнаших.аси.рф. Участникам прошлых сезонов достаточно обновить данные в личном кабинете.

Победители получат поддержку партнеров конкурса, помощь в продвижении продукции, доступ к образовательным программам и новым каналам сбыта, а также возможность участия в крупных деловых мероприятиях. Экспертиза заявок пройдет в несколько этапов, церемония награждения состоится в июле.

Конкурс «Знай наших» проводится по поручению президента Владимира Путина с 2023 года. За три сезона в нем приняли участие 31 тыс. компаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.