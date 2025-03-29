Бренд Victoria’s Secret может вернуться в Россию

Согласно данным Роспатента, бренд Victoria’s Secret, ранее покинувший российский рынок, возможно, планирует возобновить свою деятельность в стране. Компания недавно направила два запроса на регистрацию своего товарного знака, пишет РИА Новости .

Генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина пояснила, что логотип VS с надписью Victoria’s Secret регистрируется в России впервые за последние годы, после предыдущей регистрации, которая была проведена в 2016 году по 03 и 25 классам.

По мнению Акиншиной, такие действия могут свидетельствовать о том, что компания стремится предотвратить возможное аннулирование своих более ранних товарных знаков и защищает их от прекращения права вследствие неиспользования.

Это не первое сообщение о том, что ранее ушедшие из России компании хотят вернуться на рынок. Впервые такие заявления стали появляться в Сети после первого телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.