Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян в ходе пленарной сессии на IV федеральной конференции партнеров в сфере малого предпринимательства «Малому бизнесу — большую полку», организованной X5 Group на Нижегородской ярмарке 15 апреля, рассказал, что бренд «Сделано Нижегородцами» появился в крупнейших федеральных торговых сетях, сообщает ИА «Время Н» .

По мнению замгубернатора, многие сетевые ритейлеры, приходящие в Нижний Новгород, считают этот регион перспективным для сотрудничества с местными поставщиками.

«Мы, как региональная власть, стараемся максимально помочь сближению нижегородских производителей и торговых компаний. Между тем, очень многие местные производители хотят видеть свою продукцию на полках сетевых магазинов, но не знают, как ее предложить торговым сетям. Это значит, что есть проблемы в коммуникации между производителями и сетевыми компаниями. Мне кажется, эта конференция позволит сторонам стать ближе и понятнее друг для друга», — отметил Саносян.

Он акцентировал внимание на том, что для расширения рынков сбыта и повышения интереса к товарам местных производителей был создан проект под названием «Сделано нижегородцами». Проект предназначен для продвижения товаров не только аграрного сектора, но и других отраслей промышленности. Бренд «Сделано нижегородцами» уже представлен в ряде розничных сетей. Некоторые нижегородские сети тоже присоединяются к этой инициативе, добавил Саносян.

Представители X5 также выразили готовность к сотрудничеству с региональными производителями.

Кроме того, Саносян упомянул, что Минпромторг организовал работу по созданию маркетплейса «Свое родное». Благодаря бесплатному онлайн-каналу для реализации продукции, фермерские хозяйства и небольшие производители Нижегородской области смогут привлечь новых клиентов, а жители региона получат возможность приобретать качественные товары непосредственно от местных производителей. Запуск этой платформы планируется в ближайшее время, заключил замгубернатора.