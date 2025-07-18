Бренд ESTILAB признан лидером в 2 номинациях конкурса «Знай наших»

Российский бренд косметики для молодой кожи DE_CODE компании ESTILAB, резидент особой экономической зоны «Дубна», получил высшее признание на Всероссийском конкурсе растущих брендов «Знай наших». Торжественная церемония награждения состоялась 17 июля в Репинском сквере, в павильоне «Зеленый маркет». Мероприятие прошло в рамках третьего сезона конкурса, организованного агентством стратегических инициатив, Фондом Росконгресс и ВЭБ.РФ. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Успеху компании на конкурсе предшествовало признание на высшем государственном уровне: ранее, 3 июля, в рамках выставки финалистов «Знай наших» сооснователь ESTILAB Ирина Амосова лично представила продукцию бренда DE_CODE президенту России Владимиру Путину. Глава государства высоко оценил научный подход компании и партнерства с ведущими университетами, пообещав содействие в продвижении бренда на международном уровне.

В этом году конкурс продемонстрировал рекордный масштаб, собрав порядка 25 тыс. заявок от предпринимателей из всех регионов России. Конкуренция была высочайшей: из тысяч претендентов более 2000 брендов вышли в финал и получили доступ к мерам поддержки, а награды победителей были удостоены лишь 105 компаний в основных, партнерских и специальных номинациях.

Бренд DE_CODE был удостоен двойной награды, подтвердившей его лидерские позиции как на внутреннем рынке, так и в экспортном направлении. В основной сетке конкурса DE_CODE вошел в узкий круг из 18 победителей, заняв место в четверке лучших в высококонкурентной номинации «Потребительские товары».

Параллельно эксперты Российского экспортного центра выделили бренд среди сотен компаний, присудив ему специальную награду за «Экспортный потенциал». Это двойное признание — результат многолетней системной работы компании над созданием собственных формул и принципиально нового подхода к российской косметике как продукту доказательного действия.

Сооснователь ESTILAB, генеральный директор ООО «Эстилаб Рус» Ирина Амосова прокомментировала победу компании.

«Мы гордимся высокой оценкой, которую получил бренд DE_CODE, ведь она подтверждает нашу главную цель — формирование в России новой, наукоемкой косметической индустрии. Это признание — закономерный результат колоссальной работы: за каждым нашим продуктом стоит 2,5 года поиска идеальной формулы, клинические исследования и труд команды из 200 человек. Такой подход позволяет нам создавать продукцию, которую с честью можно назвать российской. Особенно важно, что премия «Знай наших» — это яркий пример того, как сообщество предпринимателей объединяется вокруг идеи сильной, современной, независимой экономики. Эта инициатива сплотила тех, кто делает, верит и действует. Всех, кто действительно хочет, чтобы Россия процветала и занимала достойное место на мировом рынке. Мы чувствуем себя частью большой истории российского бизнеса — и готовы развивать ее дальше», — сказала Амосова.

DE_CODE — бренд косметики нового поколения, вышедший на рынок в 2024 году и ориентированный на молодую аудиторию. В бренде четыре взаимодополняющих линейки из 14 продуктов, которые легко сочетать между собой. Формулы продуктов создавались под руководством врачей-дерматологов и косметических химиков при участии 600 волонтеров — будущих пользователей, многие из которых стали амбассадорами бренда. Вокруг DE_CODE формируется образовательная экосистема: в увлекательной и доступной форме помогает разобраться в уходе за кожей и составе средств.

ESTILAB по праву считается одним из флагманов новой волны отечественной косметики. Собственный R&D-центр, партнерства с МГУ им. Ломоносова и Первым МГМУ им. Сеченова, локализованное производство и амбициозная экспортная стратегия делают компанию не только сильным игроком на внутреннем рынке, но и претендентом на глобальные позиции в индустрии.

Победа в конкурсе открывает для бренда новые стратегические горизонты. Особенно ценным для компании является признание ее «Экспортного потенциала», которое трансформируется в комплексное содействие от Российского экспортного центра (РЭЦ). Поддержка РЭЦ предполагает разработку персональной дорожной карты развития экспорта, доступ к уникальным образовательным программам, участие в продвижении под эгидой национального бренда «Сделано в России» и, как знак особого статуса, приглашение на пленарную сессию Международного экспортного форума «Сделано в России».

Кроме того, как победитель основной номинации, бренд получит масштабную медийную поддержку, продвижение на крупнейших маркетплейсах и в торговых сетях, участие в деловых мероприятиях и доступ к акселерационным программам. Все это позволит не только укрепить позиции DE_CODE в России, но и значительно ускорить его выход на глобальные рынки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что особые экономические зоны (ОЭЗ) дают региону преимущество и привлекают инвесторов.

«Такое большое количество соглашений (на ПМЭФ — ред.) стало возможно тогда, когда мы увидели эффективность работы свободных экономических зон, напоминаю, что их у нас шесть. Компания идет туда, чтобы сконцентрировать свою работу на получении максимального результата», — сказал Воробьев.

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