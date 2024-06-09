Бразилия планирует нарастить поставки кофе в РФ

сегодня в 09:16

Бразильский посол в России Родриго де Лима Баэна Соарес отметил, что Бразилия надеется увеличить поставки кофе в РФ на 20%, однако цена будет меняться и зависеть от непрогнозируемых факторов, сообщает РИА Новости.

По словам посла, в настоящий момент в Бразилии наблюдается тенденция к увеличению экспорта кофе на территорию России.

«Надеемся, что вырастет как минимум на 20%», — рассказал он.

Он добавил, что цена на кофе зависит от множества факторов, в том числе климатических изменений, которые влияют на предложение, их сложно предсказать.