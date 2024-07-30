BP нарастила скорректированную прибыль во II квартале и повысила дивиденды

Британская компания BP Plc зарегистрировала чистый убыток во втором квартале текущего года, но при этом она нарастила скорректированную прибыль и увеличила размер дивидендов, сообщает «Интерфакс» .

Чистый убыток BP Plc за апрель–июнь был 129 млн долларов против прибыли в 1,79 млрд долларов за аналогичный период 2023 года. В показатель вошли списания 1,5 млрд долларов, в том числе связанные с уменьшением производства на нефтеперерабатывающем заводе в Гельзенкирхене.

Также скорректированная на стоимость замещения запасов прибыль (которая является эквивалентом чистой прибыли, но без учета разовых факторов) выросла у компании до 2,76 млрд долларов. За второй квартал 2023 года она составляла 2,59 млрд долларов. Консенсус-прогноз, который подготовила BP Plc, предусматривал данный показатель в размере 2,54 млрд долларов.

У компании выросли квартальные дивиденды на 10% до 8 центов на акцию (ранее стоимость составляла 7,27 цента), а еще BP Plc высказала желание выкупить свои акции на 1,75 млрд долларов в третьем квартале, как и во втором.

Операционный денежный поток за апрель–июнь составил 8,1 млрд долларов, капитальные затраты — 3,69 млрд долларов.

Чистый долг компании в конце прошлого месяца был 22,61 млрд долларов, для сравнения годом ранее он составлял 23,66 млрд долларов.