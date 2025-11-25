Большинство городов в ФРГ оказались на грани банкротства из-за дефицита бюджета

Дефицит бюджетов поставил почти все города и муниципалитеты Германии на грань банкротства, сообщает «Царьград» .

Почти все города и муниципалитеты Германии столкнулись с угрозой банкротства из-за острого дефицита бюджета. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на данные городских властей.

По информации издания, в 2024 году городам и муниципалитетам не хватает около 30 млрд евро для покрытия расходов. Основной причиной называют сокращение доходов, в первую очередь из-за промышленного кризиса, при одновременном росте затрат на социальные нужды.

Мэр Эссена Томас Куфен отметил, что практически каждый немецкий город сейчас находится на грани банкротства. Самый крупный дефицит зафиксирован в Берлине — 4,3 млрд евро. В Кельне дефицит составляет около 0,6 млрд евро, в Дюссельдорфе — примерно 0,4 млрд евро, а в Дортмунде — свыше 0,3 млрд евро.

В случае дальнейшего роста дефицита власти будут вынуждены значительно сократить финансирование социальных программ, включая бассейны, молодежные клубы, музеи и общественные инициативы.

