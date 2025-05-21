Больше золота: в Москве стали чаще покупать ювелирные украшения

Эксперт по ювелирным украшениям Анна Савельева заявила, что, согласно проведенному опросу, в 2024 году 45% респондентов в Москве приобрели эту продукцию, а еще 47% планируют купить ее в текущем году, сообщает «Вечерняя Москва».

«Каждый второй покупатель украшений обычно заранее знает, изделия каких брендов и в каких магазинах он приобретет. У таких покупателей уже есть любимые марки и привычные точки продаж — чаще всего сразу 2-3», — сказала Савельева.

По ее словам, чаще всего — в 30% случаев — такие покупки москвичи делают онлайн, еще 40% опрошенных приобретают украшения напрямую у брендов или в фирменных магазинах, 23% — у ритейлеров и еще 14% — на маркетплейсах.

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