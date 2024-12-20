Больше 20 офсетных контрактов заключила Москва за 8 лет

Экономика

За прошедшие восемь лет столичные власти заключили более 20 офсетных контрактов. Совокупный объем закупки по договорам составит свыше 415 млрд рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«По ним (контрактам-ред.) предприятия обязуются поставлять столице лекарства, медицинские изделия, продукты питания для молочных кухонь, коммунальную технику и другую продукцию», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Всего рамках реализации проектов на территории Москвы будет создано около 7 тыс. новых рабочих мест.

Помимо этого, городские власти приняли решение о заключении еще одного офсетного контракта — на поставку турникетов для оплаты проезда в общественном транспорте. Победитель конкурса в течение полутора лет создаст на территории мегаполиса или модернизирует существующее производство турникетного оборудования.

Согласно контракту, Москва будет закупать турникетное оборудование В течение семи лет. Новые турникеты должны будут отличаться повышенной надежностью и пропускной способностью. Кроме того они будут оснащены самыми современными системами оплаты, включая биометрическую.