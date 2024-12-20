Больше 20 офсетных контрактов заключила Москва за 8 лет

За прошедшие восемь лет столичные власти заключили более 20 офсетных контрактов. Совокупный объем закупки по договорам составит свыше 415 млрд рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«По ним (контрактам-ред.) предприятия обязуются поставлять столице лекарства, медицинские изделия, продукты питания для молочных кухонь, коммунальную технику и другую продукцию», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Всего рамках реализации проектов на территории Москвы будет создано около 7 тыс. новых рабочих мест.

Помимо этого, городские власти приняли решение о заключении еще одного офсетного контракта — на поставку турникетов для оплаты проезда в общественном транспорте. Победитель конкурса в течение полутора лет создаст на территории мегаполиса или модернизирует существующее производство турникетного оборудования.

Согласно контракту, Москва будет закупать турникетное оборудование В течение семи лет. Новые турникеты должны будут отличаться повышенной надежностью и пропускной способностью. Кроме того они будут оснащены самыми современными системами оплаты, включая биометрическую.