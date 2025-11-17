Больше 2 тыс единиц ветеринарного оборудования выпустила подмосковная компания

Компания «Нордавинд-Дубна», которая является резидентом подмосковной ОЭЗ «Дубна», стала одним из участников Национальной ветеринарной конференции. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций промышленности и науки Московской области.

На своем стенде компания представила уникальные кардиофлешки для снятия электрокардиограммы у животных. Компания изготавливает оборудование в двух вариантах. Это базовая кардиофлешка для обычных пользователей, чьи питомцы нуждаются в постоянном мониторинге здоровья. Также выпускается кардиофлешка для профессионалов — ветеринаров, специализирующихся на кардиологии.

«Наши кардиофлешки для животных уникальный продукт для узкого рынка. Первую модель мы выпустили в 2019 году, с тех пор мы произвели более 2 тыс. единиц этого оборудования. Это немного, но ветеринарный рынок очень специфический и наша продукция здесь находит свою нишу», — рассказала генеральный директор ООО «Нордавинд-Дубна» Надежда Набильская.

Компания «Нордавинд-Дубна» также выпускает портативные кардиографы, которые позволяют снимать ЭКГ у людей. Оборудование могут использовать как сами пациенты для регулярного мониторинга здоровья, так и специалисты медучреждений. За счет облачного сервиса, который также разработан резидентом ОЭЗ «Дубна», полученные ЭКГ можно оперативно отправил врачам или получить автоматическую расшифровку.

«ООО «Нордавинд-Дубна» показательный пример внедренческой деятельности в нашей ОЭЗ. Компания разработала и внедрила в производство уникальное оборудование, а сейчас активно развивает электронные сервисы для него. Также резидент ведет и ряд других проектов в IT-сфере. В реализацию своего проекта компания инвестировала более 300 млн рублей. Разработки «Нордавинд-Дубна» неоднократно становились получателями грантов федерального и регионального уровней», — рассказал генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Ранее Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал губернатор.