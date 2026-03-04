Больше 100 новых объектов появилось на торгах в Подмосковье за неделю

На минувшей неделе в период с 24 февраля до 2 марта 2026 года Комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 119 объектов, из которых 58 земельных участков в аренду, 53 земельных участка на продажу, 5 нежилых помещений в аренду, 2 нежилых помещения на продажу и 1 здание с земельным участком на продажу, сообщили в пресс-службе комитета.

Земельные участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ) подходят для возведения частного дома. Так, в Павлово-Посадском городском округе продается земельный участок для индивидуального жилищного строительства, площадью 10 соток, расположенный в д. Гаврино. Начальная цена — 932 200 руб. В Рузском муниципальном округе в аренду можно взять земельный участок для индивидуального жилищного строительства, площадью 15 соток, расположенный в деревне Ватулино. Срок аренды 20 лет. Начальная цена ежегодной аренды — 144 135 руб./год.

Для бизнеса также есть большой выбор предложений: в Рузском м. о. сдается в аренду земельный участок под склад, в Дмитровском муниципальном округе на торгах земельный участок в аренду под объекты дорожного сервиса, а также в Павлово-Посадском городском округе сдается в аренду земельный участок под бытовое обслуживание.

Основный принцип — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области. Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Для участия обязательно потребуется получить усиленную квалифицированную электронную подпись в любом из аккредитованных удостоверяющих центров.

Обзоры законодательства (44-ФЗ, 223-ФЗ, ЗИТ) и полезные пошаговые инструкции по участию в земельно-имущественных торгах Подмосковья регулярно размещаются в телеграм-канале Комитета по конкурентной политике Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Андрей Воробьев.