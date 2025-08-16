Более половины сотрудников шахты «Спиридоновская» уволились в Кузбассе

Более 500 сотрудников покинули шахту «Спиридоновская» в Кемеровской области из-за проблем с выплатой зарплаты. По словам председателя регионального правительства Андрея Панова, предприятие задолжало работникам 193,4 миллиона рублей, пишет ТАСС .

Кризис на шахте начал развиваться еще в июне 2025 года. Тогда министр угольной промышленности Андрей Брижак объяснил, что предприятие планируют законсервировать из-за кризиса в отрасли, а задержки зарплаты уже превышали месяц.

После этого власти региона начали рекомендовать шахтерам не дожидаться роста задолженности и искать работу на других предприятиях с регулярными выплатами. Панов заверил, что региональные власти помогут с трудоустройством всем бывшим работникам «Спиридоновской».

По словам Панова, 829 сотрудников уже получили уведомления о предстоящем сокращении, а 538 человек уже не работают на предприятии. Из уволившихся 490 сотрудников попали под сокращение, а 48 ушли добровольно.

Председатель правительства отметил, что добыча угля на шахте в настоящее время остановлена, однако начались работы по добыче открытым способом. Руководство предприятия рассчитывает с помощью этого метода погасить имеющиеся долги перед работниками.

Панов также сообщил, что зарплата за май выплачена полностью — перечислено 96,5 млн рублей. За июнь работникам выдали 22,4 млн рублей, полученных от поставок угля на обогатительную фабрику «Третьяковская». Общая задолженность предприятия перед сотрудниками за июнь и июль составляет 193,4 млн рублей.

Угольная промышленность играет ключевую роль в экономике Кузбасса. Более половины всего российского угля добывается на территории региона, где работает более 150 предприятий данной отрасли. Как сообщается, налоговые поступления от угольных компаний составляют основу бюджета области. Большинство городов региона сформировались вокруг угледобывающих предприятий, которые обеспечивают работой более 110 тысяч местных жителей.