сегодня в 16:53

Более 920 проектов поступило на форум «Сильные идеи» по теме новых технологий

На форум «Сильные идеи для нового времени» поступило много проектов по треку «Национальная предпринимательская инициатива». Так, популярной в этом направлении стала тема новых технологий, сообщает пресс-служба форума в Telegram-канале .

Предприниматели ищут инструменты для оптимизации процессов. Например, по теме «Новые технологии, AI — решения для бизнеса и предпринимательства» было подано 924 идеи.

По теме «Поддержка инноваций в бизнесе и предпринимательстве» поступило 648 проектов, а по теме «Технологические, промышленные, IT и креативные кластеры» — 440 проектов.

Например, одна из инициатив предлагает национальную цифровую платформу для управления строительством с помощью ИИ. А другой проект называется «Умные фермы», он объединяет IoT и ИИ для автоматизации сельского хозяйства.

Государство поддерживает экосистемы для внедрения технологий и инноваций. Особое внимание уделяется искусственному интеллекту и цифровизации.

Прием заявок на форум «Сильные идеи» уже завершился. Эксперты оценивают проекты. Они отберут 100 лучших идей. Наиболее перспективные представят руководству страны на форуме в июле.