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Более 900 млн рублей инвестируют в производство электрооборудования в Подмосковье

Компания «Изолятор — полимерные изоляторы и композиты» запустит в Подмосковье предприятие по выпуску композитных полых изоляторов, в том числе на сверхвысокие классы напряжения. Проект будет реализован на земельном участке, предоставленном инвестору в аренду по символической цене в один рубль на территории городского округа Шаховская, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Инвестиции в проект, который мы поддержали за счет региональной программы „Земля за 1 рубль“, составят порядка 950 млн рублей. На новом импортозамещающем предприятии планируется создать порядка 40 новых рабочих мест. Плановый срок начала производственной деятельности — 2027 год», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На новом предприятии в Подмосковье компания будет выпускать полые изоляторы, предназначенные как для нужд собственного производства высоковольтного изоляционного оборудования, так и для поставок по России и на экспорт.

Проект предусматривает строительство производственно-складского здания с административными помещениями для организации производства на земельном участке площадью 5 га.

«Изолятор-ПИК» входит в группу компаний «Изолятор» — международную мультипродуктовую промышленную группу, объединяющую проектирование, производство, испытания, продажу, послепродажное техническое сопровождение и заводской ремонт высоковольтного изоляционного оборудования переменного и постоянного тока, а также комплексное сопровождение инженерно-технических проектов, исследовательскую, опытно-конструкторскую и образовательную деятельность.

Благодаря подмосковной программе «Земля за 1 рубль», компания «Изолятор-ПИК» сможет нарастить производственные мощности и частично удовлетворить спрос на полые изоляторы на территории России. Основными потенциальными потребителями полимерных полых изоляторов являются крупные электротехнические и электроэнергетические компании.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области. Они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.

Также глава региона отметил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — заключил губернатор.