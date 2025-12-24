Более 90 компаний стали резидентами индустриальных парков Подмосковья в 2025 году

С начала 2025 года свыше 90 новых компаний стали резидентами индустриальных парков Московской области, сообщает пресс-служба министерства инвестиций.

С начала 2025 года индустриальные парки Московской области привлекли более 90 новых резидентов. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

По ее словам, общий объем инвестиций в новые проекты составил 36,8 млрд рублей. На предприятиях планируется создать около 4 тысяч рабочих мест. В настоящее время в индустриальных парках Подмосковья реализуют проекты более 1,7 тысячи компаний.

Екатерина Зиновьева также отметила, что по итогам 2025 года заполняемость индустриальных парков региона превысила 90%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковные индустриальные парки востребованы у зарубежного и отечественного бизнеса.

«Что касается экономики, у нас все очень неплохо, слава богу. Мы понимаем, что дальше нужно готовить индустриальные парки, чтобы реализовывать новые проекты. У нас есть запросы от китайских партнеров, Индия интересуется, белорусы — мы сотрудничаем с Республикой Беларусь», — сказал Воробьев.