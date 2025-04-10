Более 800 тыс россиян получили выплату пенсионных накоплений в 2024 году

Единовременную выплату пенсионных накоплений в прошлом году назначили свыше 800 тыс. российских пенсионеров. Такие данные озвучил Социальный фонд, сообщает РИА Новости . РИА Новости

Всего эти средства получили 812 849 человек. На единовременную выплату могут рассчитывать те граждане, у которых расчетный размер накопительной пенсии составляет менее 10% от федерального прожиточного минимума пенсионера.

Деньги человек получает одной суммой. Также выплату можно получить повторно, если у пенсионера на счету будут новые накопления. Однако получить их можно будет только через пять лет.

Также выплата предоставляется всем получающим страховую пенсию по инвалидности, по случаю потери кормильца или пенсию по гособеспечению.

Ранее стало известно, что cоцфонд РФ может получить функции по начислению региональных соцвыплат. Это следует из поправок к Бюджетному кодексу РФ, которые предложены Минтрудом.