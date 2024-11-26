Более 80 предпринимателей Подмосковья приняли участие в бизнес-тренингах

В Подмосковье завершилась двудневная серия бизнес-тренингов в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» для самозанятых региона и индивидуальных предпринимателей, применяющих налог на профессиональный доход. Участниками тренингов стали более 80 человек, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

В ходе мероприятий предприниматели в сопровождении экспертов изучили такие вопросы, как формирование личной лидерской стратегии, раскрытие своего креативного потенциала, юридическая среда ведения бизнеса, управление финансовыми и операционными рисками, стратегия запуска экономически успешного продукта.

На одном из тренингов у участников была возможность на себе протестировать новые технологии, работу нейрогаджета — с помощью нейрошлема предприниматели смогли увидеть, как их мысль управляет материальными объектами на компьютере.

Мероприятие организовано центром «Мой бизнес» Московской области в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Больше информации о поддержке бизнеса и мероприятиях для предпринимателей доступно на инвестиционном портале Московской области и в телеграм-канале «Мой бизнес | Московская область».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.