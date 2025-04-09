Более 700 участков в Подмосковье передали инвесторам в аренду без торгов

Зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что в Московской области с 2015 года работает программа «272», в рамках которой инвесторы могут получить в аренду земельный участок по упрощенной процедуре — без проведения торгов. За время работы программы инвесторам было передано более 700 земельных участков общей площадью почти 30 тыс. гектаров для реализации инвестпроектов, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Инвесторы получили в аренду 728 участков общей площадью 28,9 тыс. гектаров в 43 муниципалитетах области. Данные территории предоставлены для реализации 172 инвестпроектов, общий объем инвестиций в которые составляет более 430 млрд рублей. Планируется создание 22,5 тыс. новых рабочих мест. Важно отметить, что из них 61 проект уже введен в эксплуатацию», — сказала Екатерина Зиновьева.

Так, например, на предоставленной земле без торгов компания «Комплекс Дворянский» реализует инвестпроект по строительству гостиничного комплекса в Сергиево-Посадском округе. А компания «А-ИНВЕСТ» запустит многофункциональный административно-деловой центр в Бронницах. Предприятие «НПК Медиана-Фильтр» запустит в Подольском округе производство промышленных систем подготовки высокочистой воды.

Программа, известная под номером постановления «272», предусматривает предоставление земельных участков без проведения торгов. При выполнении всех инвестиционных обязательств компания может выкупить землю по льготной ставке.

Подобрать площадку для реализации инвестпроекта в Московской области можно на инвестиционной карте региона: https://invest.mosreg.ru/investor/map. Среди фильтров на инвесткарте есть, в том числе, фильтр для подбора участков, которые можно получить по упрощенной процедуре — без проведения торгов. На данный момент в регионе предпринимателям предлагается более 120 таких объектов. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.