Более 700 рабочих мест создано в крупных торговых центрах Подмосковья в 2024 году

В Подмосковье активно развивается сфера торговли и услуг. Вводятся в эксплуатацию новые торговые центры. С начала года на территории региона открыто 7 крупных торговых центров — в Ступине, Долгопрудном, Орехово-Зуеве, Химках, Одинцове, Богородском и Раменском округах. Общая площадь введенных объектов превысила 51 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

В Раменском на улице Народное Имение открылся ТЦ «Атриум» площадью 13,7 тысяч квадратных метров, создано 400 рабочих мест. Для жителей Долгопрудного на Лихачевском проспекте начал работу ТЦ «Центральный», где представлены магазины повседневного спроса, техники и одежды, а также кафе и рестораны. В Ступине на улице Металлургов открылся магазин «Оби», где на площади 3,8 квадратных метров представлен широкий выбор строительных материалов, товаров для ремонта, дома и дачи.

В ведомстве отметили, что развитие сферы торговли повышает уровень жизненного комфорта жителей Подмосковья и создает новые рабочие места.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.