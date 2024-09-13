Более 7 млрд рублей составил экономический эффект от нацпроекта в Москве

За 2,5 года участниками нацпроекта стали 419 компаний мегаполиса, а 190 из них уже завершили пилотный этап. Они продолжают внедрять полученный опыт на других направлениях работы. Остальные участники нацпроекта завершат пилотные этапы до конца года.

Участвующие в проекте столичные предприятия смогли оптимизировать производственные процессы с помощью советов экспертов. Кроме того, они научились более рационально использовать ресурсы и рабочее пространство. Также эксперты обучили персонал компаний бережливым технологиям.

Компании, которые уже завершили пилотный этап, смогли значительно улучшить свои показатели. Так, 40% составил средний рост производительности труда, 35% — среднее снижение времени производственных процессов, 27% — средний рост заработной платы.

Таким образом, план Москвы по привлечению столичных компаний в нацпроект до 2024 года был выполнен. Столица продолжит повышать производительность труда на предприятиях.