Более 7 млрд рублей: компании инвестируют в астраханскую ОЭЗ «Лотос»

В астраханскую ОЭЗ «Лотос» инвестировно уже 7,32 млрд рублей, а статус резидента получили уже 16 компаний, сообщает АБН24 .

«Работают три завода, один из них готовится запустить уже третью очередь производства. Строится еще несколько предприятий, в том числе первый в России иранский завод чистящих средств», — отметили в пресс-службе особой экономической зоны.

Ряд других заводов сейчас на стадии проектирования.

Один из первых резидентов — компания «Гекса-Лотос», она получила этот статус еще в 2017 году. Предприятие занимается производством тканых и нетканых полимерных материалов, в основном их применяют в дорожном строительстве. Они востребованы по всей России, в Казахстане и Белорусии. Общий размер инвестиций с начала осуществления проекта достиг более 800 миллионов рублей. Создано свыше 200 новых рабочих мест.

Другой крупный резидент — компания «Рыбные корма», она запустила производство только в мае 2024 года. В первой очереди — 25 тысяч тонн кормов в год, в планах — увеличить этот объем вдвое. В настоящее время компанией инвестировано свыше 3,5 миллиарда рублей. Общее число создаваемых рабочих мест составляет около 100.