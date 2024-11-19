Более 62 тыс рублей: москвичам назвали размер «справедливой пенсии»

Депутат Никитин: размер пенсии в 2025 году должен быть 40% от средней зарплаты

Депутат Мособлдумы, председатель Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин заявил, что справедливый уровень пенсии для неработающих граждан России в 2025 году должен составить 40% от текущей средней заработной платы, сообщает Газета.ru .

«Если вы думаете, что 40% от средней зарплаты — это много, то приведу несколько примеров. При этих условиях жители Москвы могут рассчитывать на сумму порядка 62,5 тыс. рублей, Мурманска — 33 тыс. рублей, а Краснодарского края — 30 тыс. рублей», — отметил парламентарий.

При этом речь идет о возможности жить с достоинством после многих лет, отданных работе на благо российской экономики. Справедливая пенсия — это такая сумма, которая позволяет человеку удовлетворять основные потребности в пище, одежде и жилье, участвовать в культурных и социальных мероприятиях, путешествовать и заниматься любимыми увлечениями, подчеркнул депутат.

Никитин также предложил установить минимальный размер пенсии по всей России на уровне 35 тыс. рублей. Он отметил, что при данной величине пенсионное обеспечение станет более справедливым.

Средняя пенсия россиян после индексации на 7,5% с 1 января 2024 года составляет 23 405 рублей.