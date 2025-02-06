Более 60 тыс контрактов заключили в Подмосковье на портале поставщиков при помощи бота

По данным столичного департамента по конкурентной политике, активнее всего в прошлом году торговым ботом пользовались поставщики из Москвы и Московской области, которые заключили с его помощью 49,1 тыс. и 17 тыс. контрактов соответственно. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Торговый бот позволяет поставщикам принимать участие в нескольких котировочных сессиях одновременно, что не только экономит им время и упрощает работу, но и помогает поддерживать высокий уровень конкуренции в закупках. В 2024 году предприниматели заключили с применением этого сервиса 89,8 тысячи контрактов — на 18 процентов больше, чем в 2023 году. Их объем превысил показатель прошлого года на 63 процента и достиг 24,1 миллиарда рублей. Благодаря снижению начальной цены в закупках с использованием торгового бота заказчики сэкономили 5,2 миллиарда рублей», — отметил руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Котировочные сессии — это мини-аукционы, которые длятся по три, шесть или 24 часа. В это время поставщики конкурируют друг с другом, снижая начальную цену контракта, в том числе и с помощью подключенного торгового бота. Он самостоятельно делает ставки, пока не достигнет минимальной цены, определенной поставщиком. Благодаря таким оперативным сделкам предприниматели могут быстро заключать договоры и получать прибыль, а заказчики — приобретать необходимую продукцию по выгодной цене.

Бот автоматических ставок — важный инструмент портала поставщиков. Его подключают представители разных регионов. Участие в котировочных сессиях на портале позволяет им расширять географию бизнеса, наращивать продажи и заключать договоры поставок напрямую с городом.

Предпринимателям, которые только недавно присоединились к платформе, пригодится бесплатный образовательный курс «Школа поставщика». Его раздел, посвященный котировочным сессиям, поможет новичкам узнать больше о мини-аукционах и потренироваться на учебной сессии. Такой наглядный формат обучения позволяет существенно упростить процесс адаптации на портале и быстрее начать полноценно участвовать в закупках.

Портал поставщиков создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Сейчас на платформе работает более 58 тысяч государственных и муниципальных заказчиков и свыше 360 тысяч предпринимателей по всей стране. Каталог продукции насчитывает более трех миллионов уникальных наименований. Ежедневно на портале заключают около 1,5 тысячи контрактов.

Для поддержки пользователей в субъектах Российской Федерации открывают представительства, где специалисты обучают работе на площадке, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, проводят очные встречи, собирают предложения по доработке функционала и решению технических проблем. Кроме того, пользователи могут круглосуточно обращаться в службу поддержки по единому федеральному номеру: +7 (800) 303-12-34 или оставить обращение на портале.

Функциональным заказчиком портала поставщиков является департамент города Москвы по конкурентной политике, а техническое развитие курирует столичный департамент информационных технологий.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства»и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.