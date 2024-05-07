Более 60 предприятий присоединились к проекту «Инженерный класс в московской школе»

Ученики в рамках проекта «Инженерный класс в московской школе» посещают промпредприятия столицы и знакомятся с технологическим процессом производства, поделился министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По итогам первого квартала текущего года к проекту присоединились более 60 предприятий города, например, из авиакосмической, кабельной, автомобильной, химической и пищевой отраслей промышленности.

«За январь–март для школьников провели свыше 165 экскурсий. В рамках проекта молодые люди посещают промпредприятия столицы, знакомятся с технологическим процессом производства, изучают работу станков и оборудования, наблюдают за действиями специалистов», — уточнил Владислав Овчинский.

«Инженерный класс в московской школе» — проект департамента образования и науки города Москвы. Департамент инвестиционной и промышленной политики является одним из его ключевых партнеров. Обучение в инженерных классах направлено на популяризацию технических специальностей среди старшеклассников и формирование кадрового потенциала столицы — выпускников, которые нацелены на получение профессий в инженерных и высокотехнологических отраслях.

«Для будущих инженеров экскурсии на предприятия — возможность не только оценить масштабы индустриального развития Москвы, но и сразу представить себя частью этого процесса, понять, к чему можно приложить свои знания и таланты. Старшеклассники видят реальное производство, работу коллективов, технологические процессы. Все это помогает им утвердиться в намерении работать в этой отрасли в будущем и определиться с образовательной и профессиональной траекторией», — добавил и. о. директора Института развития профильного обучения МГПУ Михаил Силантьев.

Так, во время тура на завод «Экопласт» школьники ознакомились с процессом переработки корпусного пластика от электроники и бытовой техники. Им показали исходное сырье — микс дробленых корпусных полимеров.

Во время экскурсии школьники наблюдали редкий процесс, поскольку «Корпорация Экополис» — единственный в России комплекс заводов по экологичной утилизации отходов электроники и производства вторичной продукции.

Участники проекта также ознакомились с производством косметики на заводе «Фаберлик». В рамках экскурсии гости узнали историю предприятия, а также увидели цех по изготовлению упаковки для косметической продукции и процесс создания декоративной косметики.

Также в ходе экскурсии на Щербинском лифтостроительном заводе школьникам рассказали о том, как собирают лифты на предприятии, работающем с 1943 года. На заводе за все время выпустили более 240 тысяч лифтов, которые установили на различных городских объектах.