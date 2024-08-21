Более 60 млрд рублей получили предприятия Подмосковья от ФРП России с 2015 года

«За все время работы с Московской областью, с 2015 года, ФРП РФ выдал льготных займов на общую сумму 61 млрд рублей для реализации 153 проектов промышленных предприятий в Подмосковье. Сегодня по количеству поддержанных ФРП РФ проектов Московская область занимает первое место в стране. Суммарный объем инвестиций по ним превышает 100 млрд рублей. Реализация этих проектов позволит создать более 4,2 тыс. рабочих мест в регионе», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По словам зампреда, почти половина из проектов предприятий Подмосковья, получивших поддержку ФРП РФ, уже реализованы. Так, компания «Тонар» запустила производство осей для прицепной техники в Орехово-Зуевском округе, заместив продукцию, которая ранее преимущественно закупалась в Европе. Размер льготного займа, предоставленного Фондом развития промышленности РФ, составил 300 млн рублей.

Некоторые компании обращаются за поддержкой ФРП РФ повторно, получая возможность реализовать ни один инвестиционный проект. Например, получателем двух займов ФРП РФ стал «Коломенский завод порошковой металлургии». Компания запустила в Подмосковье серийное производство комплектующих для двигателей к автомобилям УАЗ. Общий объем займов составил 242 млн рублей.

Промышленные предприятия могут получить займы в ФРП РФ по льготным ставкам — 3% и 5% годовых. Самые популярные программы — «Проекты развития», «Комплектующие изделия», «Повышение производительности труда». Ознакомиться с программами ФРП РФ можно по ссылке.

Кроме того, промышленники могут получить займы в ФРП Подмосковья по льготным ставкам — от 0,5% до 5% годовых. Самые популярные программы — «Импортозамещение» и «Приобретение оборудования». Узнать больше о программах ФРП МО можно на сайте.

Больше информации о поддержке бизнеса доступно на инвестиционном портале Подмосковья и в Telegram-канале Мининвест Подмосковья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области. Они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.

Также глава региона отметил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — заключил губернатор.